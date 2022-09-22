تطوير التعليم بمجلس الوزراء: عدد خريجى التعليم الفنى آخر 3 سنوات 2.5 مليون

أكد الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، على أهمية ارتباط التعليم بسوق العمل، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالى نجحت بشكل كبير فى خطتها الطموحة فى عملية تطوير التعليم الفنى فى مصر، عبر الجامعات التكنولوجية.

وقال "الحيوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، مع الإعلاميين محمد الشاذلى، ومنة الشرقاوى، إنه تم البدء بـ 3 جامعات، ثم انطلقت القاطرة حتى وصل عدد الجامعات لـ 10 جامعات تكنولوجية، بما يعد دافعًا قويًا فى عمل تطوير التعليم التكنولوجى وربطه بسوق العمل، وهذا الأمر تطور رهيب.

وأشار الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إلى أن عدد خريجى التعليم الفنى فى مصر آخر 3 سنوات، وصل لأكثر من 2.5 مليون طالب، حيث يوجد 750 ألف خريج كل عام من التعليم الفنى فى المدارس، وهذا الأمر استوجب العمل بالتوازى فى التعليم العالى، وخاصة فى البرامج التى يحتاجها سوق العمل، عبر الجامعات التكنولوجية.