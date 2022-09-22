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تطهير وتعقيم مدارس بورسعيد استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:31 ص
تطهير وتعقيم مدارس بورسعيد استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور عملية التطهيروالتعقيم_
بورسعيد - محمد عزام

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملاتها الموسعة، اليوم الخميس، لتطهير وتعقيم مدارس المحافظة، استعدادا للعام الدراسي الجديد.
 
وشكلت الأحياء لجان تتضم الإدارة الهندسية، وإدارات: الطرق، والصرف الصحي، الكهرباء، تحسين البيئة، الحدائق والقوارض والحشرات، والعلاقات العامة والمتابعة، وذلك للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.
 
وانتشرت فرق مكافحة القوارض والحشرات بكافة الأحياء لتطهير وتعقيم مدارس بورسعيد، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
 
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تطهيروتعقيم

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تعقيم المدارس_

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عملية التطهيروالتعقيم_
 

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