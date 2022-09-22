اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:19 م
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تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية.. البيئة تعلن تركيب أول محطة رصد ضوضاء ببدر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:12 م
تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية.. البيئة تعلن تركيب أول محطة رصد ضوضاء ببدر شبكة الرصد بجهاز بدر
كتبت منال العيسوى

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه ضمن تطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالى لمستويات الضوضاء على مستوى الجمهورية، وتنفيذاً لخطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، قام جهاز شئون البيئة بالإنتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى جهاز تنمية مدينة بدر بالتعاون والتنسيق مع جهاز مدينة بدر.
 
ويأتى إنشاء تلك المحطة استكمالاً لأعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء البيئية لمدينة بدر لما سوف تشهده المدينة فى الفترة المقبلة من تغيير للخريطة السكانية وزيادة فى الأنشطة المرورية وخاصة بعد الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والإستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية  للحد من الضوضاء .        
 
وبتركيب تلك المحطة أصبح عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء 39 محطة  بالشبكة القومية موزعة على مستوى الجمهورية ، ولا تزال الجهود مستمرة بهدف التوسع فى عملية الرصد البيئي للضوضاء ، بهدف إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية  للحد منها .
 
جديراً بالذكر أن الشبكة القومية لرصد الضوضاء ، تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.
 
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