تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على منظومة تراخيص المحال بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نفذ مركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالإسماعيلية دورة تدريبية متخصصة للتدريب على المنظومة الجديدة لتراخيص المحال التجارية.

وتناول التدريب الذي استهدف العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة شرحًا مفصلًا لمنظومة التراخيص الجديدة للمحال التجارية والاشتراطات اللازمة؛ للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام قانون التراخيص الجديد بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية وتصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذي يتم مزاولته بها ووضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقًا لطبيعة و نوع النشاط و غيرها من العوامل و المحددات، تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته، ووضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلائم مع طبيعتها وأهميتها.

يأتي ذلك في ضوء حرص محافظة الإسماعيلية على زيادة عدد الخدمات التي تقدم بالمراكز التكنولوجية في المحافظة و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و وزارة التنمية المحلية و تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.