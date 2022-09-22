تحليق رحلات البالون غرب الأقصر بعد توقفها أمس بسبب سوء الطقس

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، عودة تحليق رحلات البالون الطائر وسط تحسن فى حالة الطقس، وذلك عقب تعليق الرحلات يوم أمس لسوء حالة الطقس، وخرجت فى سماء البر الغربى 20 رحلة بالون على متنها حوالى 420 سائحا مصريا وأجنبيا.

ومن جانبه يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وجميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث خرجت بالسماء حوالى 20 رحلة بالون أقلت على متنها سياح من دول أوروبا والأمريكتين وآسيا والوطن العربي بإجمالى يفوق الـ420 سائح، حيث تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ويضيف أحمد عبود لـ"اليوم السابع"، أنه تعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.



البالونات فى أرض مطار البر الغربي



تجهيز البالونات قبل تحليقها بالسماء



خروج البالونات من أرض المطار بالبر الغربي



خروج رحلات البالون من أرض المطار للسماء