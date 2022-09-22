تحرير 206 محاضر تموينية للمخالفين من أصحاب المخابز والتجار فى كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق لمجالس مدن محافظة كفر الشيخ على المخابز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وباشراف المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، من تحرير 206 محاضر تموينية لأصحاب المخابز وأصحاب المحال بمدن وقرى المحافظة، يأتى ذلك فى إطار إحكام الرقابة على المخابز وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك،ومحاربة أنواع الغش التجارى، ومحتكرى السلع،، حفاظًا على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايده ماضى، السكرتير المساعد.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 206 محاضر، من بينهم 98 محضر نقص وزن، و17 مواصفات، و22 عدم الإعلان عن الأسعار، و69 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء بغرض التربح.