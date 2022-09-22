اليوم السابع
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تحرير 125 محضراً تموينياً للمخالفين من التجار فى حملات مكبرة بكفر الشيخ

الخميس، 22 سبتمبر 2022 07:41 م
تحرير 125 محضراً تموينياً للمخالفين من التجار فى حملات مكبرة بكفر الشيخ جانب من الحملات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملات مكبرة على الأسواق لمجالس مدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، من تحرير 125 محضراً متنوعا لأصحاب المحال بمدن وقرى المحافظة.
 
يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على المخابز وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.
 
وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 125 محضراً، 4 محاضر للجزارين وضبط كميات من اللحوم غير صالحة، و22 عدم الإعلان عن الأسعار، و 99 محضر مخالفات متنوعة.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

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