تجهيز 6 مواقع من الأراضى لإقامة مشروعات "حياة كريمة" بقرى الفشن ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال محمد بكرى رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف أنه يجرى العمل فى أعمال المتابعة الميدانية والرفع المساحى للأراضى المقترحة لإنشاء المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها القادمة.

وأضاف محمد بكرى لـ"اليوم السابع"، أنه تتم أعمال الرفع المساحى للأراضى المقترحة لإنشاء المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها القادمة بقرى الفنت.

وأشار محمد بكرى إلى إجراء عملية الرفع المساحى لعدد 6 مواقع بقرى "الفنت الشرقية وصالح فريد وزرابى الحيبة وزرابى الجرادوة"، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلى قطاع الصحة والتعليم وأملاك الدولة والجهات ذات الصلة، وعدد من أهالى القرى.