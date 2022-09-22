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بيلاروسييا: مستعدون لتهيئة الظروف للمفاوضات بين موسكو وكييف واستضافتها على أرضنا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:00 م
بيلاروسييا: مستعدون لتهيئة الظروف للمفاوضات بين موسكو وكييف واستضافتها على أرضنا الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي عن استعداد بلاده لتهيئة الظروف للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، واستضافة هذه المفاوضات على الأراضي البيلاروسية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال وزير الخارجية البيلاروسى، إن مينسك بصفتها جارة مباشرة، معنية بأن تشارك في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية السلمية الاستراتيجية، ومستعدة لتهيئة كافة الظروف الضرورية لهذه المفاوضات، بما في ذلك استضافتها على الأراضي البيلاروسية.

 

وأوضح وزير الخارجية البيلاروسي، أن بيلاروسيا لم ترسل ولو جنديا واحدا أو قطعة واحدة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال، رافضا الاتهامات الغربية لبيلاروسيا بتورطها بالنزاع في أوكرانيا، والخبراء المستقلين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكدون أن بيلاروس ليست طرفا في النزاع وقفا لأعراف ومبادئ القانون الدولي، وكل اتهامات الغرب لبيلاروس غير مبررة ولا أساس لها من الصحة.

 

ولفت وزير الخارجية البيلاروسي  إلى أن بيلاروسيا لم تدع للحرب أبدا ولكن لديها التزامات بصفتها حليفا لموسكو، مؤكدا اهتمام مينسك بانتهاء النزاع المسلح في أوكرانيا بأسرع ما يمكن.


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