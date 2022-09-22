بيزنيس ميد: أزمات كورونا ونقص الطاقة أبرزت نقاط ضعفنا والتدويل الذكى ضرورة

احتفلت "بيزنس ميد" الممثل الإقليمى الرئيسى للقطاع الخاص الذى يعكس مصالح 24 اتحاد أعمال من الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها مع ممثلين من شركائها الأعضاء ومختلف المنظمات الدولية.

وبدأت BUSINESSMED احتفالاتها بالذكرى السنوية خلال حفل عشاء فى متحف MUZA، وهو حدث تم تنظيمه بالتعاون مع أعضائها من جمعية أصحاب العمل فى مالطا فى مدينة فاليتا فى مالطا والتى جمعت أعضاءها وشركائها وشركاء آخرين فى منطقة اليورو- بيئة الأعمال المتوسطية.

وقالت باربرا بلترام جياكوميلو رئيسة المنظمة : مررنا بالعديد من التغييرات غير المتوقعة فى السنوات القليلة الماضية، من الوباء إلى أزمة الطاقة الحالية، وتشكل هذه الأحداث أولوياتنا، وكذلك أعمالنا الحالية والمستقبلية، حيث تلعب منطقة الأعمال ومنطقة البحر الأبيض المتوسط دورًا رئيسيًا فى تحديد مستقبل النظام البيئى للأعمال، وكمؤسسة نفخر باغتنام الفرص التى تأتى فى وقت التغيير هذا.

وأضافت باربرا، أن التدويل الذكى والتنويع ضروريان لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة، حيث أبرزت أزمة الوباء والطاقة اعتمادنا على الأسواق البعيدة، ونحن بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة لسد هذه الفجوة، وسيقلل الدعم القريب والتنويع من مخاطر التبعية واضطراب أسواقنا، وتعزيز منطقة البحر الأبيض المتوسط ككل ودمجها فى سلاسل القيمة القوية التى تربط أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

وأشارت باربرا إلى أن BUSINESSMED تمثل مساحة للحوار لمنظمات أصحاب العمل الرئيسية. خلال 20 عامًا من الوجود، تحققت أحلام كثيرة، وتم تصور العديد من المشاريع وتم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات، كانت الذكرى السنوية فرصة للقاء الجهات الفاعلة الرئيسية فى نجاح BUSINESSMED، لاستعادة تاريخها وتسليط الضوء على تطلعاتها المستقبلية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى منطقة البحر الأبيض.