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بلينكن: الحرب النووية لا منتصر فيها ويجب تجنبها من الأساس

الخميس، 22 سبتمبر 2022 07:15 م
بلينكن: الحرب النووية لا منتصر فيها ويجب تجنبها من الأساس بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن بلاده تدعم الجهود الدولية لجمع أدلة بشأن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال كلمته بمجلس الأمن، اليوم، الخميس، أن الحرب النووية لا منتصر فيها ويجب تجنبها من الأساس.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن فلاديمير بوتين اختار تصعيد الحرب في أوكرانيا من خلال استدعاء 300 ألف جندي من الاحتياط، موضحا أن فلاديمير بوتين اختار التصعيد في أوكرانيا بدلا من العمل على حل دبلوماسي.

وتابع أنتونى بلينكن: شاهدت شخصيا آثار القصف العشوائي المتعمد على مناطق المدنيين في أوكرانيا.


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