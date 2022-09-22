وقال بلينكن -في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن تعبئة المواطنين الروس جزئيًا وتوجيههم للقتال في أوكرانيا يعكس عدم شعبية الحرب بل وعدم رغبة الروس في المشاركة، وأن بوتين لا يعمل من موقع قوة.. وبالأحرى هذه علامة أخرى على مهمته الفاشلة.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تثق تماما في أن يواصل شعب أوكرانيا إبداء العزم والشجاعة في ساحة المعركة لدعم سيادته واستقلاله، معربا بحسب البيان عن إدانة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المجتمع الدولي لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا مواصلة الوقوف إلى جانب أوكرانيا وشعبها.

واختتم بيانه بالقول: معًا قدمنا لأوكرانيا دعمًا ثابتًا ومهمًا للدفاع وسنواصل هذا الدعم الثابت للشعب الأوكراني مهما استغرق الأمر.