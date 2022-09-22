بريطانيا ترفع سعر الفائدة 0.5%.. وتليجراف: التضخم يصل 11% الشهر المقبل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن بنك إنجلترا عن رفع سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالى في أقل من عام، بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 2.25%، على الرغم من توقع حدوث ركود ، حيث يحارب أعلى مستوى تضخم في أي اقتصاد من دول مجموعة السبع.

وفقا لصحيفة تليجراف، كرر البنك المركزي البريطاني الزيادة الشهر الماضي بنصف نقطة مئوية ، لتصل 1.75% وقال إنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى الذروة الشهر المقبل عند 11% ، وهو أقل مما كان متوقعا في السابق بسبب تدخل الحكومة لدعم فواتير الطاقة.

مع تحرك يوم الخميس ، رفع بنك إنجلترا بالفعل تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2008 في محاولة للتخلص من التضخم الذي لا يزال يحوم دون 10%

مثل معظم أقرانه الرئيسيين ، يتعين على البنك المركزي أن يوازن بين الحاجة إلى منع ارتفاع الأسعار عن السيطرة والأضرار الناجمة عن الزيادات العنيفة.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود بالفعل ، ويشارك بنك إنجلترا هذا الرأي. وتتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في الربع الثالث ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العطلة العامة الإضافية لجنازة الملكة.

انقسم صانعو السياسة في البنك حول مدى الجرأة التي يجب أن تكون عليها هذا الشهر ، حيث جادل ثلاثة أعضاء لصالح زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقاط. لكن التصويت بالإجماع جاء على تخفيض مخزون السندات الحكومية البريطانية بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في خطوة أخرى لتشديد السياسة النقدية.

وعقدت المداولات بسبب ضعف الجنيه الإسترليني، الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 37 عامًا مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، وتعني العملة الأضعف أن المملكة المتحدة يجب أن تدفع أكثر مقابل استيراد الطاقة والغذاء ، مما يزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.