اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 08:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا ترفع الحظر عن التحطيم الهيدروليكى لاستخراج الغاز الصخرى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 07:05 م
بريطانيا ترفع الحظر عن التحطيم الهيدروليكى لاستخراج الغاز الصخرى الغاز
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفعت بريطانيا الحظر عن التحطيم الهيدروليكي لاستخراج الغاز، رغم تأثير هذه العمليات على العديد من المناطق المحمية في إنجلترا.

وأفادت صحيفة "Guardian" البريطانية إلى أن السلطات منحت 151 ترخيصا، مؤكدة أنها تهدد المواقع المهمة بيئيا.

وحسب الصحيفة تتعدى تراخيص التكسير على بعض أكثر المناطق المحمية بيئيا في إنجلترا، بما في ذلك المتنزهات الوطنية والمناطق الطبيعية الخلابة.

وذكرت أن رخص التنقيب عن البترول وتطويره من شأنها أن تسمح للشركات بمتابعة عمليات التكسير الهيدروليكي، مشيرة إلى أنها تمتد من ساري وساسكس إلى سومرست وديربيشاير ونوتنجهامشير ولانكشاير ويوركشاير.

وأوضحت أن ما يقرب من نصف التراخيص الممنوحة موجودة في يوركشاير، وبعضها في أجزاء من حديقة نورث يورك مورز الوطنية، بما في ذلك دائرة ريشي سوناك في ريتشموند.

وبينت أن السلطات منحت تصاريح الاستكشاف المجاورة للحديقة الوطنية في منطقة بيك.

وقالت الصحيفة البريطانية إن المخاوف البيئية من التكسير تشمل مخاطر الزلازل وزيادة تلوث الهواء واحتمال تلوث المياه الجوفية، وذكرت نقلا عن ما وصفتهم بـ"أصدقاء الأرض" أن هناك تأثيرات لتغير المناخ من إطلاق ثاني أكسيد الكربون عند حرق الغاز الصخري، وغاز الميثان وهو غاز أقوى 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون يساهمفي حبس الحرارة في الغلاف الجوي.

وكشفت في السياق أنه وعلى مدار ستة أيام في يناير 2019 بموقع التكسير Preston New Road في لانكشاير، وجد باحثون في جامعة مانشستر أنه تم إطلاق 4.2 طن من الميثان، أي ما يعادل 142 رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي.


الغاز

بريطانيا

الغاز الصخرى

الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا

أوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

الصناعة الأوروبية تخفض من استهلاكها للغاز بنسبة 30% بسبب أزمة الطاقة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:44 م

روسيا تحبط هجوما للاستخبارات الأوكرانية على منشأة للنفط والغاز موجهة لأوروبا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:12 ص

الجزائر ترفع إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا إلى أزيد من 25 مليار متر مكعب

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:00 ص

الحكومة تتوقع 300 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص 2022/2023.. البيانات التحليلية تظهر أهمية أنشطة العقارات والصناعة التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز.. و"مالية الشيوخ" توصى بتهيئة مناخ الاستثمار

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة