براءة طبيب نساء وتوليد من تهمة حيازة أدوية مخدرة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، ببراءة دكتور أمراض نساء وتوليد بالمحلة من القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة داخل المركز الطبي الخاص به.

كانت حملة لمديرية الصحة بالغربية قد استهدفت المركز الطبي الخاص بالطبيب، وتم ضبط أدوية طبية مخدرة داخل المركز بجانب رصد مخالفات إدارية ومخالفات خاصة بالعلاج الحر.

وأحالت النيابة العامة الطبيب للمحاكمة الجنائية، وتداولت المحكمة القضية، وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول ما هية استخدام تلك الأدوية وعما إذا كانت تستخدم في تستخدم في أغراض طبية من عدمه، ضمت أستاذا من كلية الطب جامعة طنطا، وكشف التقرير أن المركز مخصص لجراحات النساء والتوليد وهذه الأدوية تستخدم في الاغراض الطبية.

كما انتهت المحكمة إلي أن المخالفات الإدارية التي جاءت في تقرير مديرية الصحة لاتختص بها محكمة الجنايات، وقضت المحكمة ببراءة المتهم.