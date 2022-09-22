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بايدن عن كلمة لابيد في الجمعية العامة بشأن حل الدولتين: إعلان جرئ

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:58 م
بايدن عن كلمة لابيد في الجمعية العامة بشأن حل الدولتين: إعلان جرئ بايدن
كتب أحمد عرفة

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علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على كلمة يائير لابيد في الجمعية العامة بشأن حل الدولتين، قائلا: إعلان جرئ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: أتفق تماما مع إعلان لابيد بأن حل الدولتين هو الشيء الصحيح.

وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم، الخميس، مع رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، في ضوء "الاتفاق الابراهيمي للسلام"، الذي جرى توقيعه عام 2020.


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