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بالأسماء.. الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:07 ص
بالأسماء.. الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وزير العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وذلك خلال العام القضائى الجديد 2023.

وتضمنت الحركة أسماء رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية والذين تم ندبهم من محاكم النقض والاستئناف، حيث يقومون بمباشرة أعمالهم مع بداية شهر أكتوبر المقبل الذى يتزامن مع بدء العام القضائى الجديد.

ويأتى ترشيح أسماء القضاة من التفتيش القضائى بوزارة العدل ويصدق عليه المستشار عمر مروان وزير العدل وترسل إلى القضاء الأعلى الذى قام باعتمادها وفقا لقانون السلطة القضائية.


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