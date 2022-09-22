باحث اقتصادى: تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة انحياز لحماية الاستثمار والاستهلاك

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمد شادى، الباحث الاقتصادى بالمركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي، أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة مخالف لجميع التوقعات التى أكدت رفع سعر الفائدة، موضحا أن البنك المركزى بقراره اليوم انحاز لحماية الاستثمار والاستهلاك.

وأضاف الدكتور محمد شادي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن البنك المركزي يرى أن الأسباب التي تجعله يرفع أسعار الفائدة أصبحت أقل وبالتالي قرر تثبيت السعر لتعزيز الاستثمار الاقتصادي، متابعا: "المركزي عايز يعزز الاستثمار الاقتصادي".

وتابع: "المركزي انحاز في النهاية أنه يحافظ على المعدلات الحالية قائمة وسنرى الفترة القادمة انخفاض لمعدلات التضخم تلقائيا حتى مع تثبيت سعر الفائدة"، موضحا أن التضخم الذي يحدث في مصر تضخم مستورد.