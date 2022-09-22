اندلاع حريق فى منزل 4 طوابق بقرية طوه فى بنى سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا يفيد بورود بلاغ إلي غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق بقرية طوه دائرة المركز.

وعلى الفور وجَّه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

سيارتين إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلي موقع البلاغ وجاري السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي ومنع امتداده للمنازل المجاورة.