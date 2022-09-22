اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:23 م
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انتداب المعمل الجنائى لكشف سبب حريق داخل مصنع "فوم" بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:24 م
انتداب المعمل الجنائى لكشف سبب حريق داخل مصنع "فوم" بمدينة 6 أكتوبر الحماية المدنية - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامه بأكتوبر خبراء المعمل الجنائى لفحص حريق داخل مصنع "فوم" بمدينة 6 أكتوبر، وبيان سبب الحريق ومعرفة بدايته ونهايته والعوامل التي ساعدت على امتداد الحريق ، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه، وطلبت النيابة تحريات المباحث.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع لإنتاج الفوم بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه .

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.


حريق مصنع فوم

النيابة العامة

أكتوبر

الحماية المدنية



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