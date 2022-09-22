اليوم السابع: مهرجان القاهرة للدراما يرد الجميل لأهل زمن الفن الجميل

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مهرجان القاهرة للدراما يرد الجميل لأهل زمن الفن الجميل.. قناة «dmc «تنقل فعاليات المهرجان حصريا وبحرفية شديدة.. وإشادات بدعم «المتحدة» للمهرجان.

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