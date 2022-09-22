النقل تنظم زيارة لذوى الهمم لتفقد القطار الكهربائى الخفيف LRT.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نظمت وزارة النقل زيارة للقطار الكهربائى الخفيف LRT لمجموعة طموحة من أصحاب الهمم وذويهم ومسئولي "مبادرة مصر تستطيع" والتي من أهدافها التعرف على وزارات مصر وحيث كان في استقبالهم عددمن مسئولي الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP المسئولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك في جولة تعريفية للمشروع و التجهيزات الخاصة بذوي الهمم .

ويأتى فى إطار قيام وزارة النقل بتوفير كافة الخدمات والإحتياجات الضرورية لذوي الهمم في كافة المشروعات قومية عملاقة التي يتم تنفيذها في مجال النقل الجماعي السككي بالجر الكهربائي وفقاً لنهج الدولة المصرية بأحقية وأهمية توفير كافة السبل والرعاية لذوي الهمم في جميع المشروعات القومية في مختلف المجالات .

بدأت الزيارة بتفقد محطة عدلى منصور المركزية التبادلية والتي تعد مجمع نقل متكامل الخدمات يتم فيه تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة ، ثم استقلال القطار وصولاً لمحطة بدر وقد تم شرح مكونات المحطة وزيارة غرفة التحكم وأنظمة التشغيل الخاصة بالقطارات وإنتهاءاً بمحطة العاصمة الإدارية .

وعبر الجميع عن سعادتهم وفخرهم أثناء الجولة وأشادوا بما يتم من انجازات غير مسبوقة على أرض الواقع.



ذوى الهمم



مشاركة ذوى الهمم



جانب من مشاركة ذوى الهمم



النقل تنظم زيارة لذوى الهمم (1)



النقل تنظم زيارة لذوى الهمم (2)



النقل تنظم زيارة لذوى الهمم (3)



النقل تنظم زيارة لذوى الهمم (4)



النقل تنظم زيارة لذوى الهمم (5)



النقل تنظم زيارة لذوى الهمم (6)