اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الناتو: مصممون على تقديم المساعدات السياسية والعملية لأوكرانيا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:38 م
الناتو: مصممون على تقديم المساعدات السياسية والعملية لأوكرانيا الناتو
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب حلف الناتو عن إدانته بأشد العبارات للاستفتاءات المعلنة في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا شرق، وجنوب أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال حلف الناتو : ندين بأشد العبارات خطط إجراء ما يسمى بالاستفتاءات حول ضم روسيا للمناطق الأوكرانية التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيا، ولا تعترف دول الناتو بهذا الضم غير القانوني، فهذه الأراضي تابعة لأوكرانيا، وندعو جميع الدول إلى رفض هذه الاستفتاءات.

وأوضح حلف الناتو أن القرارات الأخيرة للقيادة الروسية، بما فيها التعبئة الجزئية، تؤدي إلى تصعيد الصراع، مشيرا إلى دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، قائلا: دول الناتو لا تزال مصممة على تقديم المساعدات السياسية والعملية لأوكرانيا في الدفاع ضد العدوان الروسي ومتحدة في استعدادها للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة