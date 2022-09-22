الناتو: مصممون على تقديم المساعدات السياسية والعملية لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعرب حلف الناتو عن إدانته بأشد العبارات للاستفتاءات المعلنة في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا شرق، وجنوب أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال حلف الناتو : ندين بأشد العبارات خطط إجراء ما يسمى بالاستفتاءات حول ضم روسيا للمناطق الأوكرانية التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيا، ولا تعترف دول الناتو بهذا الضم غير القانوني، فهذه الأراضي تابعة لأوكرانيا، وندعو جميع الدول إلى رفض هذه الاستفتاءات.

وأوضح حلف الناتو أن القرارات الأخيرة للقيادة الروسية، بما فيها التعبئة الجزئية، تؤدي إلى تصعيد الصراع، مشيرا إلى دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، قائلا: دول الناتو لا تزال مصممة على تقديم المساعدات السياسية والعملية لأوكرانيا في الدفاع ضد العدوان الروسي ومتحدة في استعدادها للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف.