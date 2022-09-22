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الناتو: لن نعترف أبدا باستفتاءات روسيا الصورية في الأقاليم الانفصالية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 08:30 م
الناتو: لن نعترف أبدا باستفتاءات روسيا الصورية في الأقاليم الانفصالية الناتو
كتب أحمد عرفة

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قال حلف شمال الأطلسى، الناتو، إن الحلف لن يعترف أبدا باستفتاءات روسيا الصورية في الأقاليم الانفصالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق انعقدت جلسة لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية بشأن أوكرانيا، حيث قال ديمترى كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إن بلاده تثق بالمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن: لن تفلت روسيا من العقاب، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يربح الحرب وكل أوكراني مستعد للدفاع عن بلاده.

وتابع وزير الخارجية الأوكراني: فلاديمير وتين أعلن هزيمته باستدعاء جنوده ولن نسمح له بالانتصار.

وأوضح ، أن روسيا لن تتمكن أبدا من القضاء على شعب بأكمله، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف غادروا روسيا بعد إعلان بوتين التعبئة.

 


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