اليوم السابع
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"المعاملات التصنيعية المختلفة للأسماك ومخلفاتها" دورة لمعهد تكنولوجيا الأغذية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:40 ص
"المعاملات التصنيعية المختلفة للأسماك ومخلفاتها" دورة لمعهد تكنولوجيا الأغذية وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية الصبحية بمحافظة الأسكندرية دورة تدريبية بعنوان "المعاملات التصنيعية المختلفة للأسماك ومخلفاتها" وتأتى هذه الدورة لرفع كفاءة الباحثين والهيئة المعاونة والفنيين بالمحطة وكذلك العاملين بمجال تصنيع الأسماك وتدريب طلاب كلية الزراعة.

 

تضمنت الدورة التدريبية العديد من المحاور الهامة فى مجال تصنيع الأسماك والاستفادة من مخلفاتها مثل:

1- معايير اختيار السمك الطازج والاستفاده من بعض الأنواع الأقل تقبلا فى صناعة بعض المنتجات مثل اصابع السمك وبرجر السمك.

2- تحسين جودة منتجات بطارخ من أسماك محلية

3- استخدام جلود بعض أسماك المياه العذبة فى إنتاج أغلفة غذائية قابلة للأكل

4- استخدام مضادات الاكسدة ومضادات الميكروبات الطبيعية فى حفظ الأغذية بتحميلها على أفلام مغلفة مصنوعة من جلود الأسماك

5- التعرف على المعاملات التصنيعية المختلفة لحفظ الأسماك

6- تعليب الجندوفلى المعامل بطرق مختلفة

7- طرق التدخين المختلفة للأسماك وكيفية تجنب الأضرار الناتجة عن استخدام نشارة الخشب فى عملية التدخين.


السمك

الاسماك

تكنولوجيا الاغذية

مخلفات الاسماك



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