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المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لسباك وحداد لاتجارهما فى المخدرات بالإسكندرية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 08:33 م
المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لسباك وحداد لاتجارهما فى المخدرات بالإسكندرية حبس -أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد هندي بالسجن المؤبد غيابيا لكل من "ا.ع.ح" سباك و"ع.ف.ال" حداد لاتهامهما بالاتجار في المخدرات.

 

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 9738 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

 

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان، أنه عقب قيام مأمورية سرية دلت بقيام كل من "ا.ع.ح" سباك و"ع.ف.ال" بالاتجار في المخدرات، وبتحديد مكان تواجدهما تم ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي قطع لمخدر الحشيش 6,80 جرام، وبتفتيش المتهم الثاني عثر على عدد من قطع الحشيش تزن 5,48 جرام ومبالغ مالية وهاتفين محمولين، وبمواجهتهما أقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والهواتف المحمولة لاتصال بعملائهم والمبالغ من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق التي أمرت بإحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت على المتهمين.


أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الحشيش

محكمة جنايات الإسكندرية

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