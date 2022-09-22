الكنيسة تصلى قداس ذكرى الأربعين لشهداء كنيسة أبى سيفين بإمبابة اليوم

كتب: محمد الأحمدى

تصلى الكنيسة، صباح اليوم الخميس، قداس ذكرى الأربعين لأبناء كنيسة الشهيد أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة، التابعة لإيبارشية شمال الجيزة، شهداء حادث حريق الكنيسة منتصف شهر أغسطس الماضى.

ومن المقرر أن يقام القداس الساعة السابعة صباحًا فى كنيسة السيدة العذراء بسقيل التابعة للإيبارشية ذاتها.

وكان قداسة البابا قد قال إنه يشكر الله على كل الذين ساهموا فى احتواء أزمة احتراق كنيسة أبو سيفين بإمبابة من الأجهزة المعنية فى الدولة والمسؤلين والشعب المصرى، موضحا أن معدن الشعب المصرى الأصيل ظهر فى كل المساهمات التى تمت خلال هذه الأزمة الشديدة.

وأضاف أنه تلقى برقية عزاء غالية من الرئيس السيسى ومن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومن النائب العام ومن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.