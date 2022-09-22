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القومية للأنفاق لسكان الزمالك وماسبيرو والإسعاف والكيت كات: لا تخافوا من الأدخنة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:16 م
القومية للأنفاق لسكان الزمالك وماسبيرو والإسعاف والكيت كات: لا تخافوا من الأدخنة مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت الهيئة القومية للانفاق المواطنين وسكان المناطق المحيطة بمحطات مترو "الكيت كات بالجيزة، وصفاء حجازى بالزمالك، وماسبيرو ببولاق ابو العلا، وناصر بمنطقة الاسعاف"، بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق بتلك المحطات في أوقات إجراء الاختبارات الأحد القادم، الخاصة بسحب الأدخنة واختبار هذة الانظمة.

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب إعتبارا من يوم الأحد الموافق 25/9/2022 وبدءاً من الساعة العاشرة صباحاً سيتم إجراء الإختبارات الخاصة بأنظمة سحب الدخان بمحطات ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي -الكيت كات) من المرحلة الثالثة ( أ ) للخط الثالث للمترو، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بإفتتاحها للجمهور.

وتستعد وزارة النقل لافتتاح 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل، وهو المرحلة "أ" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث.


المترو

مترو الانفاق

المحطات الجديدة

محطات المترو الجديدة

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