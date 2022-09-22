القومية للأنفاق تستعد لافتتاح 4 محطات جديدة بتجربة "سحب الدخان" بدءا من الأحد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب إعتبارا من يوم الأحد الموافق 25/9/2022 وبدءاً من الساعة العاشرة صباحاً سيتم إجراء الاختبارات الخاصة بأنظمة سحب الدخان بمحطات ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي -الكيت كات) من المرحلة الثالثة ( أ ) للخط الثالث للمترو وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بافتتاحها للجمهور.

وناشدت هيئة الأنفاق المواطنين وسكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق بتلك المحطات فى أوقات إجراء الاختبارات.

وتستعد وزارة النقل لافتتاح 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بكورنيش النيل، وهو المرحلة "أ" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث.