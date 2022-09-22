القبض على هاربين من الإعدام والمؤبد فى حملات أمنية بالشرقية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا مفادها اختباء (3 أشخاص - مقيمين بالمنيا – محكوم عليهم "بالإعدام – السجن المؤبد" فى قضية "قتل") بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم بمكان اختبائهم، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.