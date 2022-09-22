القبض على مسجل جنائى انتحل صفة طبيب فى الإسكندرية وأجرى عمليات جراحية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" للإعلان عن نشاطه غير المشروع، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بنى سويف) بإنتحال صفة "طبيب بشرى" وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى - عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشرى ، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.