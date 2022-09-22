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القبض على عاطلين وراء سرقة توك توك فى المرج

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:43 ص
القبض على عاطلين وراء سرقة توك توك فى المرج حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مركبة "توك توك" بمنطقة المرج ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بأنه حال سيره بالمركبة خاصته إستقل صحبته شخصان " لايعلم بياناتهما " لتوصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم،  وعقب ذلك قاما بتهديده بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وسرقة ( مبلغ مالى ، هاتف المحمول ، مركبة "التوك توك" ) كرهاً عنه ولاذا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة الشرقية) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض  المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة – مركبة التوك توك المستولى عليها وباقى المسروقات) .

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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