القبض على شخص انتحل صفة ضابط بـ"تيك توك" لجذب الفتيات

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" ونشره مشاركات ومقاطع فيديو تحت ذات الزعم، متضمنة صورة كارنيه شرطة وحيازته لسلاح نارى "طبنجة" .

وأمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتم ضبطه، وتبين اضطلاعه بتزوير كارنيه ضابط الشرطة، وكذا صورة شخصية له مرتدياً الملابس الأميرية باستخدام برنامج "الفوتوشوب" وشرائه الطبنجة المشار إليها من أحد المحال لبيع أدوات الصيد، وكذا قيد حديدى من أحد مواقع التسوق الإلكترونى ونشرها على موقع التواصل الاجتماعى "تيك تيوك" وذلك بغرض جذب الفتيات والتواصل معهن، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.