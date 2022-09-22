الفرصة الأخيرة.. فتح باب تسجيل الرغبات للمتخلفين بتنسيق جامعة الأزهر

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، أنه تم فتح باب تعديل الترشيح للطلبة من خلال بوابة مصر الرقمية ويتاح للطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقا للحد الأدنى سوف يختار الطالب الكلية التي يريدها ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح.

وتابع الشربينى، أنه يمكن الان للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية ان يتقدموا لتسجيل رغباتهم، حيث تم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر حتى مساء غدا الجمعة 23 سبتمبر، لافتا إلى أنه سيتم فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن بالمدن الجامعية.