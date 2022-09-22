الغرفة التجارية تعلن استمرار معرض أهلا مدارس حتى بداية الدراسة

كتب إسلام سعيد

أعلن محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن استمرار ومد فترة معرض اهلا مدارس حتى بداية العام الدراسى وذلك نظرا لطلب المواطنيين والاقبال المتزايد من الجمهور على المعرض، مشيرا إلى استمرار ضخ جميع السلع والمستلزمات المدرسية وتوفير جميع الأدوات المكتبية والمدرسية والزي المدرسي والأحذية أمام الطلاب وأولياء الأمور بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تصل إلى أكثر من 30 % بالاضافة الى الأدوات المكتبية والكتابيه والكشاكيل والكراسات بأنواعها و الأدوات الجلدية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس والزى المدرسى.

وأشار إمبابى أن الغرفة التجارية بالجيزة أقامت معرض أهلا مدارس بارض المطاحن بشارع فيصل على مساحة 2000 متر وبمشاركة 60 عارض من كبرى الشركات المنتجه للادوات والمستلزمات والملابس المدرسية مساهمة منها فى التخفيف عن المواطن الجيزاوى فى جميع المناسبات، مضيفا أن المعرض انطلق تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقام بافتتاحه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمشاركة اعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والجهاز التنفيذى بالمحافظة.