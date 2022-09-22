الغرفة التجارية بالدقهلية: قرارات مجلس الوزراء ساهمت فى انخفاض سعر الأرز

الدقهلية - فريق المحافظات

قال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر الأرز الشعير والأبيض، سواء السائب أو المعبأ ساهم في بدء هبوط الأسعار.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن سعر الأرز السائب انخفض إلى 12 و13 جنيهًا، والمعبأ إلى 14 و15 جنيهًا، وذلك مقابل وصول السعر إلى 17 و18 جنيها طوال الشهرين الماضيين، أما الأرز السائب انخفض سعره إلى 14 جنيها، وذلك بعد جني المحصول الجديد وإلزام الفلاح بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان.

وأوضح رعب، أن غرفة الدقهلية ترصد يوميا أسعار البقوليات والحبوب والخضر والفاكهة داخل الأسواق، حيث تتوافر جميع أنواع البقوليات الجافة والحبوب بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن سعر الأرز شهد اضطرابا داخل الأسواق، إذ تراوح سعر شيكارة وزن 25 كيلو ما بين 300 إلى 315 جنيها بالجملة والقطاعي، بينما سجلت قبل جني المحصول مطلع شهر أغسطس الماضي 360 و380 جنيها.

وكشف بيان الأسعار اليومي الذى ترصده الغرفة، سعر اللوبيا والفاصوليا الجافة من 32 : 34 جنيها، وتراجع سعر العدس الأصفر ليسجل 27 و20 جنيها للكيلو، مقابل 32 و 34 جنيها، وذلك تأثرا بالأحداث في البورصات العالمية، فيما بلغ سعر الذرة الصفراء 30 جنيها، وحمص الشام الحبة الرفيعة والمتوسطة والكبيرة من 28 إلى 32 جنيهًا للكيلو في ذات الفترة.