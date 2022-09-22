اليوم السابع
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الصحة تكشف فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.. تعرف عليها

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:30 م
الصحة تكشف فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.. تعرف عليها الرضاعة الطبيعية -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل الرضيع، حيث تمد الطفل بالطاقة والعناصر المغذية فى الشهور الأولى من عمره، بالإضافة إلى حماية الطفل من الأمراض وبفضلها يحقق الطفل نتائج أفضل في اختبارات الذكاء .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن من فوائد الرضاعة الطبيعية حماية الطفل من الإصابة بالسمنة، كما يكون الطفل أقل عرضة للإصابة بالسكر في سن متقدم من العمر .

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمالية الاصابة بالسرطان في منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض .

 

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت  عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

 

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل بناء على طلبه أى كلما يرغب فى الليل أو النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن الأم.

 

وأضافت وزارة الصحة أنه يمكن استشارة الطبيب الخاص حال حدوث أى أخطاء فى عملية الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية

 


الصحة

الأم

الرضاعة الطبيعية

سرطان الثدى



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