الصحة: تخصيص 300 وحدة للتشخيص عن بعد بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان تخصيص 300 وحدة للقيام بعمليات الكشف والتشخيص الطبى عن بعد لاستخدامها في تقديم الخدمة بين المناطق النائية والحدودية .

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أهمية التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمرضى، وضمان استدامة العمل ضمن مبادرة التشخيص الطبى عن بعد ، وتحقيق المستهدف منها في خدمة المواطنين خاصةً في المناطق النائية، دون تحمل مشقة الانتقال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم زيادة عدد وحدات التشخيص عن بعد على مستوى محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق النائية والمحرومة والمترامية الأطراف، لضمان وصول خدمات التشخيص الطبي بكفاءة للمرضى والحصول على الخدمات التشخيصية المتقدمة، وتحويلهم الفوري إلى المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية اللازمة لحالتهم الصحية.

يذكر أن الوحداث التشخيصية المتنقلة التي تمثل نموذج مصغر للوحدات التشخيصية بكافة الأجهزة التشخيصية حيث تحتوى على ( جهاز رسم قلب، سماعة إلكترونية، سونار، منظار أنف وأذن، منظار عين، منظار جلد، أجهزة قياس الضغط والسكر والحرارة).