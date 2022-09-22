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الصحة الماليزية: لا نستطيع الكشف عن حالة رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق الصحية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:56 ص
الصحة الماليزية: لا نستطيع الكشف عن حالة رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق الصحية نجيب رزاق
كوالالمبور (أ ش أ)

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قال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله، إن الوزارة لا يمكنها الكشف عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق.

وأضاف عبد الله، أنه لا يمكن الكشف عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.. حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، مضيفا أنه تم إجراء الفحوصات السريرية ومراقبة صحة رئيس الوزراء الأسبق من قبل وزارة الصحة لتقديمها إلى المحكمة.

وقال مدير عام وزارة الصحة -في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "تتحمل الوزارة مسئولية الامتثال لأخلاقيات سرية المريض بموجب القانون الطبي لعام 1971 "تعديل 2012"، وقالت إدارة السجون الماليزية، أمس الأربعاء، إنه تم تحويل نجيب إلى مستشفى شيراس، وكانت أعلى محكمة في ماليزيا، قد أيدت الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الفساد المالي
 

يذكر أنه تم اتهام رئيس الوزراء الماليزي الأسبق والمقربين منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي، وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
 


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