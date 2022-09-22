السيطرة على حريق شب فى أجولة قطن محملة على سيارة ببنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اشتعال نيران في أجولة قطن محملة على سيارة نقل أثناء سيرها بمحور المستشار عدلي منصور بمدينة بني سويف.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بقوة من رجال الإطفاء على سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت بالتعاون مع عدد من المواطنين من إخماد الحريق بالتعاون مع عدد من المواطنين وقائدي المركبات من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى السيارة ذاتها.