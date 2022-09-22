اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق شب فى أجولة قطن محملة على سيارة ببنى سويف

الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:32 ص
السيطرة على حريق شب فى أجولة قطن محملة على سيارة ببنى سويف حريق- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع عدد من المواطنين على حريق شب في أجولة قطن محملة على سيارة نقل أثناء سيرها أعلى محور المستشار عدلي منصور في مدينة بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اشتعال نيران في أجولة قطن محملة على سيارة نقل أثناء سيرها بمحور المستشار عدلي منصور بمدينة بني سويف.
 
ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بقوة من رجال الإطفاء على سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت بالتعاون مع عدد من المواطنين من إخماد الحريق بالتعاون مع عدد من المواطنين وقائدي المركبات من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى السيارة ذاتها.
 
 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حريق بنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة