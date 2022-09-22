اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تبدأ غدا إيقاف تشغيل قطارات "القاهرة - مطروح" تدريجيا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:00 ص
السكة الحديد تبدأ غدا إيقاف تشغيل قطارات "القاهرة - مطروح" تدريجيا قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من غد الجمعة، إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف، على النحو الآتى: 
        
اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 / 9 / 2022 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 نوم + مكيف (القاهرة / مرسى مطروح)، على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 22/9/2022 على أن يعود بقطار 775/ 774 نوم + مكيف (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 23/9/2022.
        
وكذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم إيقاف تشغيل قطار 939 /940 ثالثة مكيفة (القاهرة / مرسى مطروح)، على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 943 /942 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022.
          
وأيضاً اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم إيقاف تشغيل قطار 1933 /1934 ثالثة مكيفة (القاهرة / مرسى مطروح)، على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 1935 /1936 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم السبت الموافق 1/10/2022.

السكة الحديد

قطار مطروح

قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات

قطار مرسي مطروح

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة