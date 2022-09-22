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الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم السبت على السواحل الشمالية الغربية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:29 م
الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم السبت على السواحل الشمالية الغربية مواضع سقوط الأمطار
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر حتى الجمعة إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار فترة التنبؤ، فيما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية إلى سقوط أمطار خفيفة يوم السبت تصل إلى 1مم.

 

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

خريطة الأمطار
خريطة الأمطار

 

جانب من الخريطة
جانب من الخريطة

 

أماكن سقوط الأمطار
أماكن سقوط الأمطار

 


تنبؤ الرى

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