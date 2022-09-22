الرعاية الصحية ببورسعيد: قدمنا 2.5 مليون فحص طبى منذ يوليو 2019 حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أنه تم تقديم أكثر من 2.5 مليون فحص طبى منذ شهر يوليو عام 2019 إلى الآن.

وأوضح الدكتور مصطفى شعبان، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع "، أنه يتم تقديم الفحوصات الطبية التى تخطت لأكثر من 2.5 مليون فحص طبى من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

وأشار إلى أنه يتم قياس رضاء المنتفعين على كل الخدمات والفحوصات المقدمة وسرعة الاستجابة للحالات المرضية والتعامل مع الحوادث وغيرها من المواقف التى تحتاج إلى حرفية وسرعة فى نفس الوقت لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أنه تم اعتماد أكثر من 95% من الوحدات الطبية والمراكز الموجودة بمحافظة بورسعيد.