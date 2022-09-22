وذكرت صحيفة "شاينا ديلى نيوز" اليوم الخميس أن شي -وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى- أدلى بهذه التصريحات في رسالة تهنئة إلى الحدث التذكاري الذي يعقد بمناسبة اليوم العالمى للسلام 2022.

وأضاف شي أن تغييرات عميقة ومعقدة لحقت بالوضع الأمني ​​الدولي، والعالم يدخل فترة جديدة من الاضطراب والتحول.

وقال شي في رسالته: "في هذا المنعطف التاريخي المهم قمت بطرح مبادرة الأمن العالمي، التي تدعو جميع الدول إلى الحفاظ على أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام".

وأضاف أن المبادرة تدعو أيضا إلى احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول والالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد على المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول فضلا عن تسوية الخلافات والمشكلات بين الدول من خلال الحوار والتشاور.

وأكد شي على حاجة جميع الدول لتحمل مسؤولية الحفاظ على السلام والمضي قدما بشكل مشترك في بناء مجتمع تشترك فيه البشرية في نفس المستقبل.

يذكر أن يوم السلام الدولي السنوي -الذي أطلقته عام 1981 الجمعية العامة للأمم المتحدة- يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في 21 سبتمبر. كان الحدث الذي نظمته جمعية الشعب الصيني للسلام ونزع السلاح تحت عنوان "العمل بناءً على مبادرة الأمن العالمي للحفاظ على العالم. السلام والاستقرار ".