الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب لانعقاده العادى أول أكتوبر الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:52 م الرئيس السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر يوم السبت الموافق الأول من اكتوبر 2022 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. الرئيس السيسى مجلس النواب البرلمان انعقاد البرلمان اليوم السابع بلس دور انعقاد مجلس النواب الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يوجه بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:41 م الرئيس السيسى يستقبل مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.. الرئيس يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية فى سياستها الوطنية.. و"تانغ" يثمن جهود مصر فى التعاون مع "الوايبو" لدعم وبناء القدرات الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:25 م الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية بسياستها الوطنية الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:18 م مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب.. كرم جبر: الرئيس السيسي حريص على تدعيم أواصر التعاون والتواصل بين الدول.. والقضية الفلسطينية قضية العرب الأولى ومصر كانت وستظل داعمًا وسندًا لقضايا أمتها الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:21 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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