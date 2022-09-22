الرئيس الأوكرانى يدعو الأمم المتحدة لحرمان روسيا من حق الفيتو

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يجب إنشاء محكمة دولية لمعاقبة روسيا، داعيا منظمة الأمم المتحدة لحرمان روسيا من حق الفيتو.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: نحتاج إلى مساعدات عسكرية لتحرير أراضينا.

وتابع فولوديمير زيلينسكي، أنه يجب منع روسيا من استخدام الطاقة كورقة ابتزاز، داعيا الأمم المتحدة إلى تشكيل محكمة خاصة حول روسيا وصندوق للتعويضات.

وعرض الرئيس الأوكرانى 5 شروط غير قابلة للتفاوض لإرساء السلام، متابعا: أهم شروطنا للسلام معاقبة روسيا واستعادة أمن أوكرانيا وسيادتها والضمانات الأمنية.