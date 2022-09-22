أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تصفية 100 عسكرى أوكرانى وتدمير 20 قطعة من المعدات بما فيها راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية، وذلك عقب ضربة جوية روسية استهدفت مواقع اللواء 93 الأوكرانى بمنطقة خاركوف.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن القوات الروسية قامت بـ "بتحييد" 30 جنديا، وتدمير 6 عربات مشاة قتالية جراء قصف شنته على وحدات للواء 14 أثناء محاولة لعبور نهر أوسكول في منطقة خاركوف.
وأضاف أن القوات الروسية والمدفعية وجهت ضربات جوية بأسلحة عالية الدقة أسفرت عن مقتل 150 فرد وتدمير 19 قطعة من المعدات العسكرية في زابوروجيا، بالإضافة إلى القضاء على نحو 90 مسلحا وتدمير 15 قطعة من المعدات وأكثر من ألف ذخيرة لمدافع هاون في دونيتسك.
وأكد كوناشينكوف إسقاط 17 مسيرة أوكرانية و7 صواريخ مضادة للرادارات من طراز "هارم"، و27 صاروخ "هيمارس" و10 صواريخ "أولجا" فوق منطقة خيرسون.
وأشار إلى أنه تم تدمير مركز قيادة كتيبة للواء الأول في دونيتسك، وثلاث فصائل مدفعية من مدافع الهاوتزر الأمريكية في منطقتي "دنيبروبيتروفسك" و"نيكولايف" وفصيلة من راجمات الصواريخ "هيمارس" في نيكولايف، بالاضافة إلى تدمير 4 مستودعات للذخيرة والأسلحة في منطقتي خاركوف وزابوروجيا.
وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 55 أسيرا عسكريًا من الجيش الروسي وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك إلى وطنهم.
وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس بأن عملية مفاوضات معقدة مع الجانب الأوكراني بشأن تبادل الأسرى أدت إلى إعادة 55 جنديًا من القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، مشيرا إلى أن هؤلاء الأسرى كانوا في خطر مميت.
وأضاف البيان:" لقد جرى نقل جميع هؤلاء الأفراد في الوقت الحاضر إلى أراضي روسيا الاتحادية بواسطة طائرات نقل عسكرية، وهم موجودون في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية"، منوها بأنه أُتيحت لجميع الأسرى المفرج عنهم فرصة الاتصال بأقاربهم وجرى تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
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