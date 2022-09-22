الداخلية تعلن ضبط 3 أطنان حشيش و51 ديلر

كتب سليم على

شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء حملة أمنية مُكبرة خلال الفترة من 13/9/2022 حتى 19/9/2022 استهدفت ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة ومتعاطيها بدوائر أقسام شرطة ( أول - ثان شرم الشيخ ، الطور ، أبورديس، رأس سدر ، دهب ، نويبع بجنوب سيناء - الجناين بالسويس - مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية) وذلك بالإشتراك مع القوات المسلحة أسفرت عن ضبط عدد (50) قـضيــة بإجـمــالـى عدد (51) متهــم.

عثر بحوزتهم على كمية من مخدر البانجو وزنت (3,250,40 طن ) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (60,310 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,384 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (810 جرام) وكمية من نبات زهرة الخشخاش المخدر وزنت (75 جرام – 16 زهرة) وكمية من سفوف زهرة الخشخاش المخدر وزنت (2,025 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (567 جرام) و (9019) قرص مخدر وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (5 جرام) و ضبط (مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض – 23 هاتف محمول – 3 سيارة) .