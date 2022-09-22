اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:14 م
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الداخلية تضبط 78 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:05 م
الداخلية تضبط 78 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء أرشيفية - سلع غذائية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (461) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (343) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من  (78) طن وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة (205) طن.
 
وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط (60) طن أسمنت وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (728) قضية من بينها (225) قضية "خبز ناقص الوزن" و(207) قضية "خبز غيرمطابق للمواصفات ".
 
 

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