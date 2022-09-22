الداخلية تضبط 1664 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1664) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط عدد (420) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (204٫666 طن "دقيق أبيض – مكرونة – ملح طعام – سكر – - زيت - أرز – أعلاف - لحوم"- 60 طن "أسمنت" - 23870 عبوة "مقرمشات – شاى- صلصة - منظفات صناعية" – 15709 عبوة سجائر) ، وكذا (728) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 207 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 225 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 107 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 92 قضية توقف عن الإنتاج – 80 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (36٫500 طن دقيق بلدى مدعم – 3300 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (41) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (30٫350 طن "سكر - أسمدة" مدعمة - 145801 لتر مواد بترولية - 353 إسطوانة بوتاجاز - 7260 عبوة خل طعام).. بحجم مضبوطات بلغت (342٫816 طن – 145801 لتر "مواد بترولية" – 353 إسطوانة بوتاجاز – 15709 عبوة سجائر – 31130 عبوة "مقرمشات – شاى- صلصة- منظفات صناعية- خل طعام" – 3300 رغيف بلدى مدعم).. كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (32٫3 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وأسفرت الجهود عن ضبط (30 طن "أعلاف حيوانية"معبأة داخل شكائر بدون بيانات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية وضبط (20 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية، وضبط (16٫91 طن "مكرونة- سكر حر- أرز أبيض- دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون بيانات بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (10 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

كما إضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً بنطاق مديرية أمن (المنوفية).. عن ضبط (210) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (922٫606 طن – 307580 عبوة – 228 قطعة – 108600 لتر – 325 إسطوانة بوتاجاز).. أبرزها ضبط (109٫2 طن "زيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون بيانات - 20 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات مستلزمات إنتاج بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية) ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (30٫2 طن "هوالك بسكويت") معبأة داخل شكائر بدون بيانات من مرتجعات الأسواق وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بقصد إعادة تدويرها وطرحها للبيع بالأسواق ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (80 طن "مخللات") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر منتج نهائى وكذا ضبط (15 طن ملح طعام) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" مستلزمات إنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (7 طن أقماح محلية) محظور تداولها خارج المنظومة بتجميعها بقصد حجبها عن التوريد وإستخدامها كمستلزمات لإنتاج الأعلاف الحيوانية، وكذا (50 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة "منتج نهائى".. بحوزة (مالكى محلين لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية وضبط (المديرين المسئولين عن محطتين لتموين السيارات – بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (108600 لتر مواد بترولية "بنزين") قاما بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (60 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (4 أصحاب مخازن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية وضبط (9٫1 طن "مصنعات لحوم – أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالكى 3 ثلاجات لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

كما إضطلعت الإدارة بالتنسيق الجهات المعنية بتنفيذ حملات إستهدفت منطقة شرق القاهرة دائرة قسم شرطة التجمع الأول لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" ذات الضرر بالغ الأثر على صحة المواطنين.. أسفرت عن ضبط (7) قضايا بإجمالى مضبوطات بلغت (741 كيلو جرام–273 قطعة – 41 عبوة).. أبرزها ضبط (266 كيلو جرام "مصنعات لحوم- دواجن كاملة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ماركت) بمحافظة القاهرة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (772 قطعة "73 قطعة صوتية – 56 قطعة ضوئية – 643 قطعة ملصق")، وضبط (15,75 طن "بلاستيك خام") بدون بيانات أو مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. تمهيداً لإدخالها فى مراحل التصنيع وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (27900 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع) بدون مستندات مجهولة المصدر، غير مسجلة بالجهات المعنية ، وغير مطابقة للمواصفات الصحية.. وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة للمستلزمات الطبية) بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (33) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (20219 عبوة سجائر مختلفة الأنواع).